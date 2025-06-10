Жителя Бурятии осудили за страшную смерть женщины

Мухоршибирский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении сельчанина, по вине которого 46-летняя женщина погибла мучительной смертью. Мужчина вез ее на тракторе, не справился с управлением и перевернулся.Трагедия случилась днем 8 ноября прошлого года в селе Гашей. Там на улице Ткачева 35-летний водитель трактора «Ша Фенг» не справился с управлением. Это было не удивительно – мужчина не имел специальных прав на управление техникой и к тому же был пьян. В результате трактор перевернулся и загорелся, придавив собой пассажирку.Как сообщили в пресс-службе Мухоршибирского райсуда, женщина получила жуткие травмы – перевернувшийся трактор оторвал ей часть ноги, а затем она фактически сгорела заживо, получив ожоги 85-90% поверхности тела. Сельчанку доставили в больницу, но в данной ситуации врачи были уже бессильны. На следующий день женщина умерла.На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Его приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении.