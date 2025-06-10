В Улан-Удэ любители стрельбы из пневматики угодили в СИЗО

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении двух 18-летних парней, которые стреляли из пневматического ружья с балкона многоквартирного дома. Инцидент имел место вечером 7 июня. В результате стрельбы пострадали окно проезжавшего мимо маршрутного автобуса и в окно квартиры соседнего дома.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, парням предъявили обвинения по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Санкция этой статьи предусматривает различные наказания – от штрафа в размере до 1 миллиона рублей и вплоть до 7 лет лишения свободы.«Прокурор поддержал ходатайство органа следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ ходатайство следователя удовлетворил, хулиганы арестованы», - сообщили в надзорном ведомстве.