Происшествия 10.06.2025 в 14:44

Молодая женщина-водитель погибла от столкновения с деревом

Её 19-летний пассажир госпитализирован
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Текст: Андрей Константинов
Молодая женщина-водитель погибла от столкновения с деревом
Фото: ГИБДД Бурятии
Смертельное ДТП случилось сегодня около 10 часов утра в Тункинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, на автодороге Култук – Монды в 10 км от села Зун Мурино автомобиль «Форду Фокус» вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии 27-летняя женщина-водитель погибла на месте. Её 19-летний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на место происшествия выезжали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Они с помощью специнструмента извлекли тело женщины из искореженного автомобиля. 

Сейчас полицейские продолжают работать на месте аварии, выясняя все обстоятельства случившегося.
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