Молодая женщина-водитель погибла от столкновения с деревом

Смертельное ДТП случилось сегодня около 10 часов утра в Тункинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, на автодороге Култук – Монды в 10 км от села Зун Мурино автомобиль «Форду Фокус» вылетел с дороги и врезался в дерево.В результате аварии 27-летняя женщина-водитель погибла на месте. Её 19-летний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на место происшествия выезжали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Они с помощью специнструмента извлекли тело женщины из искореженного автомобиля.Сейчас полицейские продолжают работать на месте аварии, выясняя все обстоятельства случившегося.