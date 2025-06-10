Ревнивая жительница Бурятии треснула бутылкой по голове соперницы

В Гусиноозерске росгвардейцы задержали 37-летнюю местную жительницу, подозреваемую в причинении легкого вреда здоровью.Как рассказали в Росгвардии Бурятии, в одном из местных кафе между двумя пьяными посетительницами произошел конфликт на почве ревности. В его ходе одна из женщин ударила стеклянной бутылкой по голове оппонентки.«Приехавшие на вызов сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемую и вместе с потерпевшей доставили в полицию для принятия правового решения. Пострадавшей были причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью. По данному факту возбуждено уголовное дело», - рассказали в Росгвардии.