Происшествия 10.06.2025 в 15:30
В Новосибирске оправдали экс-полицейских, обвиненных в убийстве девочки
Их освободили в зале суда
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирском суде завершились слушания по резонансному делу о смерти школьницы Наташи Матюхиной в марте 2010 года. Как сообщает КП-Новосибирск, на судебных прениях бывшие полицейские Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей категорически отвергли свою причастность к преступлению, представив детальные алиби. 10 июня областной суд поставил точку в этом деле.
15 лет назад, 2 марта 2010 года, в селе Яркуль Наташа Матюхина возвращалась с сельской дискотеки в сопровождении подруги. Последняя проводила девочку до перекрестка, откуда до дома оставалось около 150 метров. Однако домой школьница так и не вернулась.
По версии следствия, Наташу сбила белая «Волга», в которой находились Кудрявцев и Бартоломей вместе с пьяной пассажиркой. По первоначальным показаниям свидетельницы, она слышала удар, после чего мужчины загрузили что-то в багажник. Однако в суде женщина полностью отказалась от своих слов, заявив, что дала ложные показания в состоянии алкогольного опьянения.
Адвокаты подсудимых представили документальные подтверждения алиби своих клиентов: Бартоломей в день происшествия якобы находился на дежурстве, затем отвозил родственницу в соседнее село (в 60 км от Яркуля), — об этом есть соответствующие записи в журнале и детализация звонков. А Кудрявцев, по свидетельствам коллег, в тот вечер находился в поселке Октябрьский, в более 100 км от места происшествия.
Экспертиза также не обнаружила следов преступления в багажнике «Волги» — найденные волосы и кровь принадлежали животному. Защита обратила внимание на другие возможные следы: в ночь исчезновения возле магазина находилась группа молодых людей, один из которых нравился Наташе.
Подруга потерпевшей подтвердила, что на обратном пути не слышала шума ДТП или посторонних машин.
10 июня суд оправдал экс-полицейских в убийстве девочки. Но признал их виновными в ДТП, однако срок по этой статье вышел. Кудрявцева и Бартоломея освободили из зала суда.
15 лет назад, 2 марта 2010 года, в селе Яркуль Наташа Матюхина возвращалась с сельской дискотеки в сопровождении подруги. Последняя проводила девочку до перекрестка, откуда до дома оставалось около 150 метров. Однако домой школьница так и не вернулась.
По версии следствия, Наташу сбила белая «Волга», в которой находились Кудрявцев и Бартоломей вместе с пьяной пассажиркой. По первоначальным показаниям свидетельницы, она слышала удар, после чего мужчины загрузили что-то в багажник. Однако в суде женщина полностью отказалась от своих слов, заявив, что дала ложные показания в состоянии алкогольного опьянения.
Адвокаты подсудимых представили документальные подтверждения алиби своих клиентов: Бартоломей в день происшествия якобы находился на дежурстве, затем отвозил родственницу в соседнее село (в 60 км от Яркуля), — об этом есть соответствующие записи в журнале и детализация звонков. А Кудрявцев, по свидетельствам коллег, в тот вечер находился в поселке Октябрьский, в более 100 км от места происшествия.
Экспертиза также не обнаружила следов преступления в багажнике «Волги» — найденные волосы и кровь принадлежали животному. Защита обратила внимание на другие возможные следы: в ночь исчезновения возле магазина находилась группа молодых людей, один из которых нравился Наташе.
Подруга потерпевшей подтвердила, что на обратном пути не слышала шума ДТП или посторонних машин.
10 июня суд оправдал экс-полицейских в убийстве девочки. Но признал их виновными в ДТП, однако срок по этой статье вышел. Кудрявцева и Бартоломея освободили из зала суда.
Тегиубийство