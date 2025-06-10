Происшествия 10.06.2025 в 16:17

В Бурятии пьяный водитель лишился автомобиля

Также мужчину приговорили к принудительным работам
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяный водитель лишился автомобиля
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Тункинского района, обвиняемого в пьяном вождении. 

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июле 2023 года сельчанин уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Однако, не сделав должных выводов, в октябре 2024 года он вновь сел за руль своей машины после распития спиртного. Пьяная поездка длилась недолго – вскоре мужчину задержали сотрудники ГИБДД. 

Рассмотрев материалы дела, Тункинский райсуд признал сельчанина виновным. Мужчину приговорили к 10 месяцам принудительных работ, а его «Тойоту Короллу» конфисковали. Приговор уже вступил в законную силу.
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