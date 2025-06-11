Происшествия 11.06.2025 в 09:21

Убийце молодой девушки в Улан-Удэ вынесли приговор

13 лет он проведет в колонии строгого режима
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Текст: Елена Кокорина
Убийце молодой девушки в Улан-Удэ вынесли приговор

В Бурятии вынесен приговор по уголовному делу о разбойном нападении и убийстве девушки. Чтобы скрыть хищение денег с ее банковского счета, молодой человек решил избавиться от горожанки и заманил ее в гаражи.

- 3 июня прошлого года ночью житель соседнего региона, находясь в городе Улан-Удэ, познакомился и стал гулять с молодой девушкой. Затем незаметно при помощи ее телефона он через приложение оформил кредит, обналичил деньги и совершил их хищение. После этого злоумышленник заманил новую знакомую в заброшенный гараж на улице Пугачева, где нанес ей кирпичом несколько ударов по голове, а затем сбросил тело в овощную яму и закидал сверху мусором, - рассказали в Следственном комитете.

От полученных повреждений девушка скончалась, а злоумышленник с ее телефоном скрылся с места происшествия. Позднее его задержали в соседнем регионе по месту жительства. Похищенное имущество у него было обнаружено и изъято.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать он их будет в исправительной колонии строгого режима.

Фото: loon.site

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