Почти пятьсот человек тушат лесные пожары в Бурятии

За прошедшие сутки в Бурятии потушили пять лесных пожаров, при этом возникло три новых возгорания. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, сейчас в лесах действует 22 очага: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском и Селенгинском районах на общей площади 45 541 га.«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 481 человек: лесная охрана (в том числе 50 специалистов из Иркутска), авиалесоохрана (в том числе 40 человек из федерального резерва и 50 человек Тюменской авиабазы) и привлечённые граждане. Задействовано 78 единиц техники», - рассказали в РАЛХе.