Происшествия 11.06.2025 в 09:29

Почти пятьсот человек тушат лесные пожары в Бурятии

Сейчас в республике действует 22 очага
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Почти пятьсот человек тушат лесные пожары в Бурятии
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в Бурятии потушили пять лесных пожаров, при этом возникло три новых возгорания. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, сейчас в лесах действует 22 очага: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском и Селенгинском районах на общей площади 45 541 га. 

«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 481 человек: лесная охрана (в том числе 50 специалистов из Иркутска), авиалесоохрана (в том числе 40 человек из федерального резерва и 50 человек Тюменской авиабазы) и привлечённые граждане. Задействовано 78 единиц техники», - рассказали в РАЛХе.
Теги
Лесной пожар

Все новости

Полиция Улан-Удэ ищет сбившего ребенка водителя
11.06.2025 в 09:57
Вымирающий вид
11.06.2025 в 09:55
В Бурятии цены на детское питание могут снизиться
11.06.2025 в 09:51
Жителям Бурятии советуют запастись сахаром
11.06.2025 в 09:45
Пенсионера в Бурятии оштрафовали за неубранную траву на участке
11.06.2025 в 09:43
После визита генпрокурора правительство Забайкалья ушло в отставку
11.06.2025 в 09:38
Почти пятьсот человек тушат лесные пожары в Бурятии
11.06.2025 в 09:29
Убийце молодой девушки в Улан-Удэ вынесли приговор
11.06.2025 в 09:21
Евгений Луковников вновь покидает правительство Бурятии
11.06.2025 в 09:16
Компенсация за задержку рейса
11.06.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 июня

Читайте также
Полиция Улан-Удэ ищет сбившего ребенка водителя
Мужчина наехал на школьника на пешеходном переходе и скрылся
11.06.2025 в 09:57
Пенсионера в Бурятии оштрафовали за неубранную траву на участке
Она стала причиной очередного пожара в республике
11.06.2025 в 09:43
Убийце молодой девушки в Улан-Удэ вынесли приговор
13 лет он проведет в колонии строгого режима
11.06.2025 в 09:21
В Бурятии пьяный водитель лишился автомобиля
Также мужчину приговорили к принудительным работам
10.06.2025 в 16:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru