Пенсионера в Бурятии оштрафовали за неубранную траву на участке

2 июня в одном из дачных товариществ Заиграевского района Бурятии горела сухая растительность на заброшенном участке. Именно она стала причиной начавшегося пожара, поэтому хозяин участка вскоре раскошелится на 10 тысяч рублей.

11 пожарных и четыре единицы техники оперативно потушили возгорание, не дав огню распространиться на строения.

- Дознавателем МЧС России было установлено, что собственником приусадебного участка является 65-летний гражданин. Мужчина своевременно не убрал сухую растительность, в результате огонь по не скошенной траве с его участка перекинулся на земли общего пользования, всего выжжено 0,35 гектаров. Ему направлено уведомление о составлении административного протокола. Размер штрафа составляет 10 тысяч рублей, - рассказали в МЧС республики.

Фото: МЧС Республики Бурятия