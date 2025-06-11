Происшествия 11.06.2025 в 13:31
В Улан-Удэ мотоциклист травмировался в ДТП с иномаркой
Он врезался в задний бампер автомобиля
Текст: Елена Кокорина
Об очередном ДТП с мотоциклистом сообщили в группе «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон». Оно произошло буквально час назад на Базе Исток.
Водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. Судя по кадрам снятым аварийными инспекторами, в ДТП пострадал пассажир мотоцикла.
Напомним, что вчера «Номер один» сообщал о ДТП, в котором насмерть разбился 32-летний мотоциклист. Ранее молодой человек около 30 раз привлекался за превышение скорости и находился во время движения без шлема.
Фото: ТГ-канал «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»
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