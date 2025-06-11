В Улан-Удэ мотоциклист травмировался в ДТП с иномаркой

Об очередном ДТП с мотоциклистом сообщили в группе «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон». Оно произошло буквально час назад на Базе Исток.

Водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. Судя по кадрам снятым аварийными инспекторами, в ДТП пострадал пассажир мотоцикла.

Напомним, что вчера «Номер один» сообщал о ДТП, в котором насмерть разбился 32-летний мотоциклист. Ранее молодой человек около 30 раз привлекался за превышение скорости и находился во время движения без шлема.

Фото: ТГ-канал «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»