Происшествия 11.06.2025 в 14:13

«Заступился за друга»

В Новосибирске парня избила толпа у бара — из-за травмы он потерял память
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Текст: КП-Новосибирск
«Заступился за друга»
Посетитель бара (справа) с двумя друзьями жестоко избил прохожего (слева). Фото: Предоставлено юристом // Юлия Пыхалова
Конфликт случился 5 июня на Вокзальной магистрали, 16 в Новосибирске. Около часа ночи 28-летний сотрудник отеля Илья вместе с другом Владом провожал домой свою знакомую Евгению. Они проходили мимо бара, когда к ним подошел незнакомый парень.

- На улице было мало людей, вдруг какой-то парень стал цепляться к Владу и допрашивать: кто мы, откуда и куда пошли. Влад спокойно объяснил, что мы шли домой, из бара в этот момент вышли еще посетители. Девушка незнакомца позвала его с собой, тот отказался и вдруг ударил Влада по лицу. Началась потасовка, на него накинулись приятели нападавшего. В этот момент Илья решил вступиться за друга: отдал мне сумку, и в этот момент его ударил кто-то со стороны. Илья упал, стал пытаться встать, но трое его стали его избивать. Когда Илья упал на землю и начал биться в конвульсиях, нападавшие сразу же разбежались, - рассказала КП-Новосибирск Евгения.

Девушка бросилась звонить в скорую, потом помогла Владу и очевидцам переложить Илью на скамейку. Парень тяжело дышал, у него были выбиты передние зубы. Врачи скорой увезли пострадавшего в больницу, друзья поехали следом.

- Илья не приходил в сознание, его тошнило. Ему сделали ЭКГ и рентген головы — оказалось, что у него перелом костей черепа и кровоизлияние в мозг. Утром его забрали в отделение нейрохирургии, он два дня лежал там с черепно-мозговой травмой. Нам говорили, что состояние крайне тяжелое, вплоть до летального исхода, – рассказала Евгения.

Друзья говорят, что Илья никогда не бросал никого в беде. Он родом из Казахстана, закончил НГПУ, где был капитаном команды студентов-спасателей. Последние два года парень работал в новосибирском отеле. На работе он даже получил грамоту за спасение человека – спас мужчину, который едва не упал с карниза в отеле.

В этот раз Илья тоже хотел помочь, но случилась беда.

- В пятницу мы пришли в больницу с сестрой и представителем консульства Казахстана в Новосибирске, главный врач наконец-то сказал, что Илья пришел в сознание. Он не мог толком говорить из-за выбитых зубов, сознание было спутанное, глаза постоянно закрывались, ходить он не мог, частично потерял память. Влад пострадал меньше: у него остались синяки и ушибы, – рассказала Евгения.

Драка попала на запись видеокамер, следователь быстро установила подозреваемых. Троих задержали, суд избрал им меру пресечения — подписку о невыезде.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору». Проводится расследование, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Друзья Ильи сейчас ищут очевидцев драки.

- Нападавшим всем было по 25-30 лет. На месте были две девушки-свидетельницы, они подтвердили, что прохожий изначально был агрессивен, приставал к людям на улице. Они пытались вместе со мной остановить конфликт. Охранник заведения тоже всё видел, но просто стоял и смотрел, а потом сказал: «Он сам пьяный». Остальные прохожие просто смеялись, спорили — пьяный или не пьяный, – рассказала Евгения.

Родители пострадавшего Ильи планируют вылет в Новосибирск:

- Врачи пока не дают нам конкретных прогнозов. Очень надеемся, что наш друг поправится, а виновников накажут, - сообщила Евгения.
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драка

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