За убийство суд Бурятии отправил негостеприимную хозяйку за решетку

В Баргузинском районе Бурятии вынесен приговор местной жительнице, признанной виновной в убийстве знакомого. Мужчина зашел к ней в гости, но получил смертельный удар ножом в шею.

Следствием и судом установлено, что 9 марта 2025 года к женщине, проживающей в поселке Усть-Баргузин, в гости пришел знакомый односельчанин с сожительницей.

- Вместе они стали распивать спиртные напитки. В вечернее время между хозяйкой и гостем произошла ссора, в ходе которой женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в шею мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в Следственном комитете республики.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, отбывать которые она будет в исправительной колонии общего режима.

Фото: loon.site