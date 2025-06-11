Происшествия 11.06.2025 в 15:53

За убийство суд Бурятии отправил негостеприимную хозяйку за решетку

Сельчанка зарезала зашедшего к ней в гости знакомого
A- A+
Текст: Елена Кокорина
За убийство суд Бурятии отправил негостеприимную хозяйку за решетку

В Баргузинском районе Бурятии вынесен приговор местной жительнице, признанной виновной в убийстве знакомого. Мужчина зашел к ней в гости, но получил смертельный удар ножом в шею.

Следствием и судом установлено, что 9 марта 2025 года к женщине, проживающей в поселке Усть-Баргузин, в гости пришел знакомый односельчанин с сожительницей.

- Вместе они стали распивать спиртные напитки. В вечернее время между хозяйкой и гостем произошла ссора, в ходе которой женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в шею мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в Следственном комитете республики.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, отбывать которые она будет в исправительной колонии общего режима.

Фото: loon.site

Теги
убийство

Все новости

Отделение Банка России в Бурятии возглавил Виталий Пономарев
11.06.2025 в 16:48
В Бурятии будут судить двух наркосбытчиков из Забайкалья
11.06.2025 в 16:44
Монголия начнет перерабатывать отходы строительства в стройматериалы
11.06.2025 в 16:24
За убийство суд Бурятии отправил негостеприимную хозяйку за решетку
11.06.2025 в 15:53
Улан-удэнец может сесть на два года за 10 пачек сливочного масла
11.06.2025 в 15:22
В Бурятии наградили участников всероссийского проекта «Кибердром»
11.06.2025 в 15:12
На кладбищах царит оживление
11.06.2025 в 15:06
Мэр Улан-Удэ проверил ход капитального ремонта в школе
11.06.2025 в 14:34
На площади Советов в Улан-Удэ поставят 6 торговых домиков
11.06.2025 в 14:31
В Бурятии пострадавший работник сразился с лесным гигантом
11.06.2025 в 14:20
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 июня

Читайте также
«Заступился за друга»
В Новосибирске парня избила толпа у бара — из-за травмы он потерял память
11.06.2025 в 14:13
В Улан-Удэ мотоциклист травмировался в ДТП с иномаркой
Он врезался в задний бампер автомобиля
11.06.2025 в 13:31
Китайский Танк протаранил продуктовый ларек в Улан-Удэ
Водитель уходил от погони полиции и не справился с управлением
11.06.2025 в 12:30
Утренняя велопрогулка жителя Бурятии закончилась в травмпункте
Мужчину сбила 40-летняя автоледи
11.06.2025 в 11:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru