Происшествия 12.06.2025 в 11:50

Леса горят в нескольких районах Бурятии

Сейчас обнаружено 26 очагов
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Текст: Татьяна Жамсуева
Леса горят в нескольких районах Бурятии
Фото: РАЛХ

По оперативным данным РАЛХ, на утро 12 июня действует 26 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Кижингинском и Селенгинском районах, на общей площади 38 153 га. 

Потушен один лесной пожар в Кижингинском районе на 15 500 га. Угрозы населённым пунктам нет.

Причиной возникновения пяти действующих пожаров стала сухая гроза. Два лесных пожара перешли с Забайкальского края. Шесть пожаров возникло вследствие горения торфа. В остальных случаях причина возникновения - неосторожное обращение с огнём.

На тушении работают 436 человек. Лесная охрана (в том числе 50 специалистов из Иркутска), авиалесоохрана (в том числе 40 человек из федерального резерва и 50 человек Тюменской авиабазы) и привлечённые граждане. Задействовано 67 единиц техники.

Внимание! На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС. Места отдыха, сбора валежника и дикоросов закрыты. Использование открытого огня запрещено. 

При обнаружении возгораний звоните на горячую линию лесной охраны: 20-44-44.

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