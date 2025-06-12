Леса горят в нескольких районах Бурятии

По оперативным данным РАЛХ, на утро 12 июня действует 26 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Кижингинском и Селенгинском районах, на общей площади 38 153 га.

Потушен один лесной пожар в Кижингинском районе на 15 500 га. Угрозы населённым пунктам нет.

Причиной возникновения пяти действующих пожаров стала сухая гроза. Два лесных пожара перешли с Забайкальского края. Шесть пожаров возникло вследствие горения торфа. В остальных случаях причина возникновения - неосторожное обращение с огнём.

На тушении работают 436 человек. Лесная охрана (в том числе 50 специалистов из Иркутска), авиалесоохрана (в том числе 40 человек из федерального резерва и 50 человек Тюменской авиабазы) и привлечённые граждане. Задействовано 67 единиц техники.

Внимание! На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС. Места отдыха, сбора валежника и дикоросов закрыты. Использование открытого огня запрещено.

При обнаружении возгораний звоните на горячую линию лесной охраны: 20-44-44.