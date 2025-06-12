Происшествия 12.06.2025 в 13:23

Жителю Бурятии грозит тюрьма из-за 150 000 рублей

Они проник в помещение и украл имущество
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Текст: Татьяна Жамсуева
Жителю Бурятии грозит тюрьма из-за 150 000 рублей
Фото: Номер один

По информации МВД по РБ, 39-летний житель Иволгинского района украл из строительного вагончика ноутбук, бензопилу и шуруповерт. А сторож, который крепко спал, потому что хорошо выпил высокоградусного напитка, ничего не услышал и не смог выполнить свою функцию по охране имущества. Как сознался ранее судимый мужчина, он проник в вагончик поздно ночью с помощью подбора ключа. Похищенные вещи злоумышленник продал, деньги потратил на собственные нужды. Но счастье продлилось не долго. 45-летняя сотрудница коммерческого организации обратилась с заявлением в дежурную часть ОП № 1 УМВД России по г. Улан-Удэ. Она оценила ущерб в 150 000 руб. 

Полицейские установили и задержали причастного к преступлению. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Мужчину задержали по месту его проживания. Злоумышленник дал признательные показания.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье 158 части 2 УК РФ «Кража».

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