Происшествия 13.06.2025 в 12:35
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина
В мкр. Таежный сгорел частный дом
Текст: Анастасия Величко
Вечером 12 июня на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании частного жилого дома на улице Жемчужная.
На момент прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнём, существовала угроза перехода пламени на соседние строения.
В ходе тушения пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни. Личность устанавливается.
На месте работало 16 специалистов и шесть единиц техники.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии