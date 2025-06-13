В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина

Вечером 12 июня на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании частного жилого дома на улице Жемчужная.

На момент прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнём, существовала угроза перехода пламени на соседние строения.

В ходе тушения пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни. Личность устанавливается.

На месте работало 16 специалистов и шесть единиц техники.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии