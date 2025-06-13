Происшествия 13.06.2025 в 12:35

В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина

В мкр. Таежный сгорел частный дом

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Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина

Вечером 12 июня на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании частного жилого дома на улице Жемчужная.

На момент прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнём, существовала угроза перехода пламени на соседние строения.

В ходе тушения пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни. Личность устанавливается.

На месте работало 16 специалистов и шесть единиц техники.

 
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии

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с 11 по 17 июня

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