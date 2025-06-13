В Иркутской области в ДТП погибло шесть человек

В Иркутской области в ночь на 12 июня на автодороге Черемхово — Голуметь — Онот вблизи села Ныгда Аларского района произошло ДТП, в котором погибли шесть человек. Предварительно, водитель автомобиля Lada Granta врезался в самодельный мини-трактор, который ехал в попутном направлении, сообщают пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и областной прокуратуры.

От полученных травм на месте аварии скончались водитель и четверо пассажиров мини-трактора. Водитель автомобиля умер в машине скорой помощи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП. Проверку контролирует прокуратура.

Фото: прокуратура Иркутской области