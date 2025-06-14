Происшествия 14.06.2025 в 17:44

В Бурятии пьяная пенсионерка без прав ехала по встречной полосе

Женщине придется заплатить штраф в 45 тысяч рублей
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии пьяная пенсионерка без прав ехала по встречной полосе
В Иволгинском районе экипаж ДПС при несении службы на автодороге «Улан-Удэ - Кяхта» заметил автомобиль «Тойота Виста», водитель которого двигался с нарушением ПДД, выезжая на полосу встречного движения. На требование об остановке нарушитель не реагировал и продолжал движение. 

Через некоторое время иномарка остановилась, за рулём находилась пожилая женщина с признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что 65-летняя дама прав управления транспортом не имеет. Результат освидетельствования показал 0.43 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Решением суда жительнице Иволгинского района назначен штраф в размере 45 тысяч рублей.

«Госавтоинспекция региона напоминает: за управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено наказание в виде лишения права управления сроком от полутора до двух лет, а также штрафа в размере 45 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечёт уголовное наказание», - сообщили в ведомстве.

Об опасных нарушителях полицейские рекомендуют сообщать в чат-бот в телеграм-канале @gibdd03_bot. Обращения можно направить, приложив фото и данные о месте нарушения и самом транспортном средстве.

Фото: «Номер один»

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