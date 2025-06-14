В Улан-Удэ пропал мужчина

Сотрудниками ОСО УР Управления МВД России по г. Улан-Удэ разыскивается 53-летний Валерий Митриков, который в конце февраля вышел из дома по ул. Малостолярная и до настоящего времени не вернулся.Приметы: европейской внешности, рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлого цвета, есть залысина.Во что был одет не установлено.При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-56-72, 8(964) 406-87-89 или 102.Фото: МВД по Бурятии