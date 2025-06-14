Происшествия 14.06.2025 в 17:48

В Улан-Удэ пропал мужчина

Полиция просит жителей помочь в розыске 53-летнего горожанина
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ пропал мужчина
Сотрудниками ОСО УР Управления МВД России по г. Улан-Удэ разыскивается 53-летний Валерий Митриков, который в конце февраля вышел из дома по ул. Малостолярная и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: европейской внешности, рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлого цвета, есть залысина.

Во что был одет не установлено.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-56-72, 8(964) 406-87-89 или 102.

Фото: МВД по Бурятии

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