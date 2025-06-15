Происшествия 15.06.2025 в 09:51
В Бурятии 11-летнюю девочку унесло от берега на надувном матрасе
Плавание чуть не стоило ребенку жизни
Текст: Станислав Сергеев
В Селенгинском районе на озере Гусиное 11-летнюю девочку унесло на надувном матрасе на 300 метров от берега.
На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и старший госинспектор Селенгинского инспекторского участка ГИМС МЧС России. Ребенка спасли, доставив на лодке на берег. Медицинская помощь ей не потребовалась.
Со взрослыми проведена беседа о соблюдении мер безопасности при отдыхе на водоёме.
МЧС России напоминает: надувные матрасы не предназначены для купания - это опасно. Не рекомендуется заходить в воду вне оборудованных пляжей, а возле водоема желательно не сводить с ребенка глаз.
Фото: МЧС Бурятии
На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и старший госинспектор Селенгинского инспекторского участка ГИМС МЧС России. Ребенка спасли, доставив на лодке на берег. Медицинская помощь ей не потребовалась.
Со взрослыми проведена беседа о соблюдении мер безопасности при отдыхе на водоёме.
МЧС России напоминает: надувные матрасы не предназначены для купания - это опасно. Не рекомендуется заходить в воду вне оборудованных пляжей, а возле водоема желательно не сводить с ребенка глаз.
Фото: МЧС Бурятии
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