На севере Бурятии размыло дорогу

Ограничено движение для всех видов транспорта в Муйском районе на км 272+397 дороги Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо, сообщили в Минтрансе Бурятии.Из-за обильных осадков и таяния снега в горах произошел выход реки Ковокта из русла. В результате размыло объездную дорогу. В настоящее время проезда нет.На месте работают специалисты ГБУ «Дороги Бурятии» и подрядной организации «Трансиб», задействована техника: экскаватор, погрузчик, грейдер, кран. На место доставлены 4 водопропускных трубы, диаметром 1 метр.Фото: Минтранс Бурятии