Происшествия 15.06.2025 в 15:30

В Улан-Удэ столб черного дыма напугал горожан

Как выяснилось, в районе Мясокомбината горит искусственный газон
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ столб черного дыма напугал горожан
Жители столицы Бурятии сегодня могли наблюдать огромный столб черного дыма, поднимающийся в районе Мясокомбината. Многих из горожан напугало такое зрелище.

Как сообщил телеграм-канал «Весь Улан-Удэ», источником этого устрашающего явления стало возгорание искусственного газона.

Напомним, на территории города Улан-Удэ действует особый противопожарный режим. В связи с этим пребывание людей в лесах и въезд транспортных средств временно ограничены. Однако на газоны эти запреты не распространяются.

Впрочем, если виновник пожара будет найден, его безусловно ждет как минимум административная ответственность.

Фото: «Весь Улан-Удэ»

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