В Улан-Удэ столб черного дыма напугал горожан

Жители столицы Бурятии сегодня могли наблюдать огромный столб черного дыма, поднимающийся в районе Мясокомбината. Многих из горожан напугало такое зрелище.Как сообщил телеграм-канал «Весь Улан-Удэ», источником этого устрашающего явления стало возгорание искусственного газона.Напомним, на территории города Улан-Удэ действует особый противопожарный режим. В связи с этим пребывание людей в лесах и въезд транспортных средств временно ограничены. Однако на газоны эти запреты не распространяются.Впрочем, если виновник пожара будет найден, его безусловно ждет как минимум административная ответственность.Фото: «Весь Улан-Удэ»