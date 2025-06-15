Происшествия 15.06.2025 в 15:30
В Улан-Удэ столб черного дыма напугал горожан
Как выяснилось, в районе Мясокомбината горит искусственный газон
Текст: Станислав Сергеев
Жители столицы Бурятии сегодня могли наблюдать огромный столб черного дыма, поднимающийся в районе Мясокомбината. Многих из горожан напугало такое зрелище.
Как сообщил телеграм-канал «Весь Улан-Удэ», источником этого устрашающего явления стало возгорание искусственного газона.
Напомним, на территории города Улан-Удэ действует особый противопожарный режим. В связи с этим пребывание людей в лесах и въезд транспортных средств временно ограничены. Однако на газоны эти запреты не распространяются.
Впрочем, если виновник пожара будет найден, его безусловно ждет как минимум административная ответственность.
Фото: «Весь Улан-Удэ»
Как сообщил телеграм-канал «Весь Улан-Удэ», источником этого устрашающего явления стало возгорание искусственного газона.
Напомним, на территории города Улан-Удэ действует особый противопожарный режим. В связи с этим пребывание людей в лесах и въезд транспортных средств временно ограничены. Однако на газоны эти запреты не распространяются.
Впрочем, если виновник пожара будет найден, его безусловно ждет как минимум административная ответственность.
Фото: «Весь Улан-Удэ»
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