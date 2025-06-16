На севере Бурятии частично восстановлено движение транспорта

На севере Бурятии в Муйском районе восстановлено движение транспорта. Напомним, вчера из-за обильных осадков и таяния снега в горах произошел выход реки Ковокта из русла.

В результате размыло объездную дорогу и проезд по ней стал невозможным. Было ограничено движение для всех видов транспорта в Муйском районе на км 272+397 дороги Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо.

Также было ограничено движение на дороге Северобайкальск-Даван, поток талых вод разрушил дорожное полотно на км 44 и км 46 дороги.

- На сегодня на участках км 44 и км 46 а/д Северобайкальск-Даван было восстановлено движение для всех видов транспорта. Работы пока продолжаются, - сообщили в Бурятрегионавтодоре.

Диспетчерская служба Бурятрегионавтодора 8 (3012) 55-20-55 (круглосуточно).

Фото: скриншот видео, Бурятрегионавтодор