36 тысяч гектаров леса в Бурятии охвачены огнем

По оперативным данным, утром 16 июня в Бурятии действуют 27 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском и Кижингинском районах, на общей площади 36 258 га. За прошедшие сутки в республике было обнаружено семь новых возгораний в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском и Кижингинском районах.

Четыре пожара в Баунтовском районе возникли по причине неосторожного обращения с огнём. Остальные возгорания произошли вследствие удара молнии – сухих гроз.

- Ликвидировано семь лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Кижингинском и Прибайкальском районах. Угрозы населённым пунктам нет. Тушение осложняется сухой, ветреной погодой и труднодоступной местностью. На тушении работают 478 человек. Задействовано 66 единиц техники, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС. Места отдыха, сбора валежника и дикоросов закрыты для посещения.

Фото: РАЛХ. Пожар в Прибайкальском районе