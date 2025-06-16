20-летняя девушка в Бурятии погибла из-за пьяного водителя без прав

Смертельное ДТП произошло в минувшие выходные в Заиграевском районе Бурятии. В результате аварии, совершенной пьяным водителем, погибла его пассажирка – 20-летняя девушка.

ДТП случилось 14 июня ночью в три часа ночи в 3 км от села Челутай.

- 24-летний водитель без прав на автомобиле TOYOTA COROLLA, следуя по а/д «Челутай-Татарский ключ», предварительно не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель госпитализирован в медицинское учреждение. Его пассажирка 2005 г.р., скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Предварительно водитель на момент ДТП находился в состоянии опьянения, - рассказали в ГИБДД РБ.

Фото: Номер один