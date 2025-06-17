В Бурятии горит сельский дом культуры

Пожарные Тункинского района Бурятии пытаются спасти сельский дом культуры. Здание охватило огнем пока по неизвестной причине.

- В улусе Хойто-Гол горит здание ДК на предварительной площади 418 квадратных метров. К тушению привлечены огнеборцы пожарной части № 45 10-го Тункинского отряда ГПС Республики Бурятия, добровольные пожарные команды сельских поселений «Хойтогольское» и «Туранское». Пострадавших нет, - рассказали в МЧС республики.

Фото: МЧС Республики Бурятия