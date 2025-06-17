Происшествия 17.06.2025 в 09:22

Помимо районов Бурятии начал гореть лес и в столице республики

Всего охвачено огнем уже около 40 тысяч гектаров
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Помимо районов Бурятии начал гореть лес и в столице республики

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено три лесных пожара. Возгорания зафиксированы в Баунтовском и Прибайкальском районах, а также в городе Улан-Удэ.

- На территории городского лесничества пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём. Два других возгорания по причине удара молнии. Всего за сутки было ликвидировано пять очагов в Баунтовском, Кижингинском и Прибайкальском районах, городе Улан-Удэ. Их площадь составила 5 888 гектаров, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

По оперативным данным, утром 17 июня действуют 25 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском и Еравнинском районах на общей площади 36 550 га. Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 533 человека. Задействовано 66 единиц техники.

На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС.

Фото: РАЛХ

Теги
лес пожар

Все новости

В этом году в Нижнеангарске начали строить новую поликлинику
17.06.2025 в 10:32
Жительница Бурятии перешагнула вековой рубеж
17.06.2025 в 10:18
Жительница Улан-Удэ заплатила полмиллиона за перегруз на фуре
17.06.2025 в 10:14
В Бурятии расцвел редкий вид сибирской орхидеи
17.06.2025 в 09:57
В Бурятии семья чудом выжила в ночном пожаре
17.06.2025 в 09:39
Помимо районов Бурятии начал гореть лес и в столице республики
17.06.2025 в 09:22
В Бурятии горит сельский дом культуры
17.06.2025 в 09:07
Пособия на детей для неработающих родителей
17.06.2025 в 09:00
Грабителя и убийцу из Бурятии приговорили к 12 годам строгого режима
17.06.2025 в 08:58
В Улан-Удэ работники ЛВРЗ судятся за компенсации
17.06.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 июня

Читайте также
Жительница Улан-Удэ заплатила полмиллиона за перегруз на фуре
Принадлежавшая ей фура превысила допустимую массу транспортного средства
17.06.2025 в 10:14
В Бурятии семья чудом выжила в ночном пожаре
Одна из женщин доставлена в больницу без сознания
17.06.2025 в 09:39
В Бурятии горит сельский дом культуры
Ликвидировать возгорание пожарным помогают добровольцы
17.06.2025 в 09:07
20-летняя девушка в Бурятии погибла из-за пьяного водителя без прав
ДТП произошло между двумя селами
16.06.2025 в 11:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru