Помимо районов Бурятии начал гореть лес и в столице республики

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено три лесных пожара. Возгорания зафиксированы в Баунтовском и Прибайкальском районах, а также в городе Улан-Удэ.

- На территории городского лесничества пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём. Два других возгорания по причине удара молнии. Всего за сутки было ликвидировано пять очагов в Баунтовском, Кижингинском и Прибайкальском районах, городе Улан-Удэ. Их площадь составила 5 888 гектаров, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

По оперативным данным, утром 17 июня действуют 25 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском и Еравнинском районах на общей площади 36 550 га. Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 533 человека. Задействовано 66 единиц техники.

На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС.

Фото: РАЛХ