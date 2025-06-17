Происшествия 17.06.2025 в 09:39

В Бурятии семья чудом выжила в ночном пожаре

Одна из женщин доставлена в больницу без сознания
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии семья чудом выжила в ночном пожаре

Минувшей ночью в многоквартирном доме, расположенном в Кабанском районе Бурятии, произошло возгорание внутри одной из квартир.

- Пожар случился в поселке Каменск. На момент прибытия личного состава, на втором этаже дома в коридоре обгорели и провалились полы. Через окно при помощи пожарной лестницы были эвакуированы двое жильцов. Еще одну женщину в бессознательном состоянии огнеборцы эвакуировали при помощи спасательной веревки. Женщина была доставлена в центральную районную больницу с тяжелой степенью отравления угарным газом. С первого этажа оперативно были эвакуированы два человека. Погибших нет, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причины пожара устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС РБ.

Фото: loon.site

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