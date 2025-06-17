Происшествия 17.06.2025 в 11:18

Глава Забайкалья проблемы с пожарами свалил на поджигателей

После критики со стороны федерального центра губернатор перевел стрелки на злоумышленников
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Текст: Иван Иванов
Глава Забайкалья проблемы с пожарами свалил на поджигателей

Губернатор Забайкалья Александр Осипов сказал, что жители края устали терпеть «странных людей и негодяев», из-за которых до сих пор запрещен выход в лес, поэтому призвал ловить их и сообщать в правоохранительные органы. Об этом он заявил 16 июня в эфире ГТРК «Чита».

- У нас длительное время действуют ограничительные меры, они ужесточались по мере ухудшения обстановки. К сожалению, незначительная часть населения вела себя недостойно, ставили под риски жизнь и здоровье людей, ставили под угрозу безопасность населенных пунктов и объектов экономики. Из-за этого у нас образовались такие масштабные пожары. При этом люди, добросовестно соблюдающие запреты, уже устали, и им хочется на природу, но надо терпеть. Более того, не просто терпеть, надо странных людей и негодяев ловить. С этим нам всем надо бороться, чтобы как можно быстрее закончить историю. Еще раз прошу, дорогие земляки, надо потерпеть. Более того, ловить людей, которые всё это совершают, сообщать в правоохранительные органы, ограничивать их доступ в леса. Здесь не может быть никакой другой позиции. Это предательство, это прямая угроза нашей жизни, нашим людям, нашим населенным пунктам и всему тому, что нас кормит, - сказал Осипов.

По его данным, в крае пойманы около 100 поджигателей, действовавших с самыми разными мотивами.

- С ними разбираются правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела, им будет предъявлено убытков почти на миллиард рублей. Есть люди, которые толкали детей на совершение этих преступлений. Сейчас с участием прокуратуры рассматривается, что происходит и насколько родители в праве продолжать заниматься воспитанием, - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Забайкалье достигла 2,5 млн га.

Пожары в крае происходят регулярно, но только в этом году впервые всплыла тема поджигателей. Ранее основными причинами пожаров назывались сухие грозы, неисправное оборудование, непотушенные окурки и сельхозпалы.

 

Фото: loon.site

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