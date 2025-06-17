В одном из самых красивых сел Бурятии чуть не сгорел дом культуры. Пожар потушен пожарными командами из соседних сел. Напомним, село Хойто-Гол Тункинского района вошло в Ассоциацию самых красивых деревень России в 2021 году.

- В улусе Хойто-Гол Тункинского района горит здание дома культуры на предварительной площади 418 квадратных метров. К тушению привлечены огнеборцы пожарной части № 45 10-го Тункинского отряда ГПС Республики Бурятия, добровольные пожарные команды сельских поселений «Хойтогольское» и «Туранское». Пострадавших нет, - сообщили в МЧС Бурятии.

Предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Фото: Номер один