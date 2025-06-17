Происшествия 17.06.2025 в 12:24

Вместо больничного в поликлинике улан-удэнцу открыли уголовное дело

Пришедший к врачу мужчина попался на краже телефона
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Вместо больничного в поликлинике улан-удэнцу открыли уголовное дело

Пришедший подлечиться в поликлинику улан-удэнец в одночасье оказался фигурантом уголовного дела, потому что не смог пройти мимо чужого телефона и украл его.

14 июня с заявлением о краже в полицию обратилась 45-летняя местная жительница.

- Женщина оставила сотовый телефон на пуфике в поликлинике, а когда вернулась, обнаружила его отсутствие. Стоимость телефона оценила в 12 тысяч рублей. По «горячим» следам, полицейским удалось задержать 56-летнего мужчину, признавшегося в тайном хищении чужого имущества. В содеянном он признался. Похищенное изъято, - рассказали в полиции республики.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении воришки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: полиция РБ

Теги
кража

Все новости

Молодежь Улан-Удэ зовут на исторический автоквест
17.06.2025 в 13:26
В Улан-Удэ в память о погибших на СВО открыли мемориальные доски
17.06.2025 в 12:55
Вместо больничного в поликлинике улан-удэнцу открыли уголовное дело
17.06.2025 в 12:24
Супружеская пара из Бурятии рискует вместе отправиться за решетку
17.06.2025 в 12:06
Глава Бурятии Алексей Цыденов доложил о ситуации с пожарами в республике
17.06.2025 в 11:49
В Монголии официально началось строительство города «Новый Хархорум»
17.06.2025 в 11:31
Погорельцы в Бурятии поблагодарили полицейских за спасение семьи
17.06.2025 в 11:20
Глава Забайкалья проблемы с пожарами свалил на поджигателей
17.06.2025 в 11:18
На Арбате в Улан-Удэ запустили 3D-вентилятор
17.06.2025 в 10:50
В этом году в Нижнеангарске начали строить новую поликлинику
17.06.2025 в 10:32
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 июня

Читайте также
Глава Забайкалья проблемы с пожарами свалил на поджигателей
После критики со стороны федерального центра губернатор перевел стрелки на злоумышленников
17.06.2025 в 11:18
Жительница Улан-Удэ заплатила полмиллиона за перегруз на фуре
Принадлежавшая ей фура превысила допустимую массу транспортного средства
17.06.2025 в 10:14
В Бурятии семья чудом выжила в ночном пожаре
Одна из женщин доставлена в больницу без сознания
17.06.2025 в 09:39
Помимо районов Бурятии начал гореть лес и в столице республики
Всего охвачено огнем уже около 40 тысяч гектаров
17.06.2025 в 09:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru