Вместо больничного в поликлинике улан-удэнцу открыли уголовное дело

Пришедший подлечиться в поликлинику улан-удэнец в одночасье оказался фигурантом уголовного дела, потому что не смог пройти мимо чужого телефона и украл его.

14 июня с заявлением о краже в полицию обратилась 45-летняя местная жительница.

- Женщина оставила сотовый телефон на пуфике в поликлинике, а когда вернулась, обнаружила его отсутствие. Стоимость телефона оценила в 12 тысяч рублей. По «горячим» следам, полицейским удалось задержать 56-летнего мужчину, признавшегося в тайном хищении чужого имущества. В содеянном он признался. Похищенное изъято, - рассказали в полиции республики.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении воришки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: полиция РБ