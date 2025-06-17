В Улан-Удэ появился поджигатель лесов

В городских лесах в Железнодорожном районе Улан-Удэ появился поджигатель. Такую версию сегодня озвучили в «Городском лесничестве».

- За прошедшие выходные в лесном участке в мкр. Зеленый и Загорск произошло небольшое возгорание леса, пожар оперативно затушили силами лесников МБУ «Городское лесничество», маневренной группы и МЧС. Вчера, 16 июня, в этом же лесу произошло второе возгорание. Оперативно на место прибыли лесники и МЧС. Пожар был затушен на площади 0,2 Га. В этих лесах с апреля были зафиксированы и потушены уже несколько пожаров. Есть вероятность, что лес поджигает один и тот же человек, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что на территории города действует особый противопожарный режим. В связи с этим временно ограничено пребывание людей в лесах и въезд транспортных средств. В лесах и на прилегающих территориях запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов и др.

- Предупреждаем вероятных поджигателей леса, что в случае их задержания им грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Местных жителей просим быть бдительными, потому что это наш общий лес, нам здесь жить. Наша общая задача - сберечь лес, - обратился к горожанам лесничий Алексей Смирнов.

Фото: loon.site