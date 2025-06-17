Происшествия 17.06.2025 в 15:12

В Улан-Удэ появился поджигатель лесов

Он устраивает пожары примерно в одном месте на протяжении трех месяцев
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ появился поджигатель лесов

В городских лесах в Железнодорожном районе Улан-Удэ появился поджигатель. Такую версию сегодня озвучили в «Городском лесничестве».

- За прошедшие выходные в лесном участке в мкр. Зеленый и Загорск произошло небольшое возгорание леса, пожар оперативно затушили силами лесников МБУ «Городское лесничество», маневренной группы и МЧС. Вчера, 16 июня, в этом же лесу произошло второе возгорание. Оперативно на место прибыли лесники и МЧС. Пожар был затушен на площади 0,2 Га. В этих лесах с апреля были зафиксированы и потушены уже несколько пожаров. Есть вероятность, что лес поджигает один и тот же человек, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что на территории города действует особый противопожарный режим. В связи с этим временно ограничено пребывание людей в лесах и въезд транспортных средств. В лесах и на прилегающих территориях запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов и др.

- Предупреждаем вероятных поджигателей леса, что в случае их задержания им грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Местных жителей просим быть бдительными, потому что это наш общий лес, нам здесь жить. Наша общая задача - сберечь лес, - обратился к горожанам лесничий Алексей Смирнов.

Фото: loon.site

Теги
пожары лес

Все новости

В Улан-Удэ появился поджигатель лесов
17.06.2025 в 15:12
В селе Шибертуй в Бурятии построят новые тротуары
17.06.2025 в 15:08
Через неделю будут объявлены имена участников программы «Патриоты Бурятии»
17.06.2025 в 14:54
В лесу Бурятии нашли новорожденного детеныша косули
17.06.2025 в 14:26
В сквере Улан-Удэ заметили медведя
17.06.2025 в 14:07
Молодежь Улан-Удэ зовут на исторический автоквест
17.06.2025 в 13:26
В Улан-Удэ в память о погибших на СВО открыли мемориальные доски
17.06.2025 в 12:55
Вместо больничного в поликлинике улан-удэнцу открыли уголовное дело
17.06.2025 в 12:24
Супружеская пара из Бурятии рискует вместе отправиться за решетку
17.06.2025 в 12:06
Глава Бурятии Алексей Цыденов доложил о ситуации с пожарами в республике
17.06.2025 в 11:49
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 июня

Читайте также
Вместо больничного в поликлинике улан-удэнцу открыли уголовное дело
Пришедший к врачу мужчина попался на краже телефона
17.06.2025 в 12:24
Глава Забайкалья проблемы с пожарами свалил на поджигателей
После критики со стороны федерального центра губернатор перевел стрелки на злоумышленников
17.06.2025 в 11:18
Жительница Улан-Удэ заплатила полмиллиона за перегруз на фуре
Принадлежавшая ей фура превысила допустимую массу транспортного средства
17.06.2025 в 10:14
В Бурятии семья чудом выжила в ночном пожаре
Одна из женщин доставлена в больницу без сознания
17.06.2025 в 09:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru