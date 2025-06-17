Роспотребнадзор Бурятии прокомментировал ситуацию с корью в республике.

- В связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической ситуацией по кори среди населения Монголии, в том числе в приграничных с Российской Федерацией аймаках, значительно выросли риски заноса коревой инфекции на территорию Республики Бурятия. Так, в июне текущего года были выявлены завозные случаи кори у жителей Республики Бурятия после их посещения Монголии. По данным случаям организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, - сообщили в ведомстве.

- Уважаемые земляки, с учетом сложившейся ситуации по заболеваемости корью в Монголии просим учитывать данную информацию. Гражданам, не болевшим корью ранее, не привитым против этой инфекции, необходимо привиться от кори не менее чем за две недели до поездки. После возвращения из Монголии при появлении симптомов заболевания необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сообщить ему о факте пребывания в другой стране, - отметил Главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев.

Для справки:

Корь – это высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Характеризуется острым началом с высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и появлением характерной пятнисто-папулёзной сыпью на кожных покровах.

При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, которые могут привести к летальному исходу. Специфического лечения кори нет.

Единственной эффективной мерой профилактики кори является прививка.

Фото: loon.site