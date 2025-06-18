«Великолепная восьмерка»

Время от времени в информационном поле всплывают истории, связанные с недвижимостью. Зачастую они связаны с недобросовестными риелторами. Вот и недавно под суд попала целая группа любителей легких денег — пять женщин, двое мужчин и их шеф — уроженец Читы, сколотивший банду. За время своей деятельности им удалось облапошить более 50 человек.

Под прикрытием ИП

Криминальную шайку псевдориелторов сколотил 31-летний читинец. Мужчина, нужно сказать, был довольно хваткий и предприимчивый, и хорошо понимал, что именно будет пользоваться спросом у населения. Уже в 22 года он зарегистрировал свое ИП — агентство недвижимости.

В это же время в голове начинающего бизнесмена зрел преступный бизнес-план — как заработать приличную сумму денег, при этом особо себя не утруждая.

Паренек проанализировал рыночные отношения в сфере аренды жилых помещений в Чите и Улан-Удэ и понял, что аренда жилья высоко востребована в обоих регионах. Сделав такие выводы, читинец решил создать под своим руководством организованную преступную группу «под видом возмездного оказания услуг на договорной основе в сфере аренды жилых помещений».

Непонятно, почему делец решил пойти незаконным путем, ведь создай он настоящее агентство недвижимости, его доходы были бы ничуть не меньше…

Итак, метод у парня предполагался один — обман потенциальных клиентов. Чтобы начать работу, нужно было набрать штат сотрудников, а для придания фирме солидности открыть офисы. Аферист в 2017 году арендовал офисное помещение в Улан-Удэ. В апреле 2018 года он снял помещение в Чите.

В съемные офисные помещения «бизнесмен» закупил мебель, компьютеры и другую оргтехнику. Открытые агентства он назвал центром недвижимости «ДомофондЪ».

Оставалось лишь найти персонал, который согласился бы обманывать людей. Привлечением работников занимался как сам лидер банды, так и уже ранее нанятые им сотрудники.

В период с июля 2017 года по сентябрь 2023 года парень вовлек в состав организованной группы пять женщин, а позднее и двоих мужчин. Дамы были разного возраста. Самой старшей в банде оказалась 55-летняя, ранее несудимая землячка организатора. Самой юной мошеннице на момент судебного процесса исполнилось 23 года.

Закрытые базы и групповые чаты

Лидер банды тщательно заботился о том, чтобы его фирма, как мы уже указали выше, имела все признаки настоящего агентства недвижимости. Все для того, чтобы у клиентов не закралось и тени сомнения о том, что что-то здесь не чисто.

Помимо офисов, мужчина создал интернет-сайты центра недвижимости «ДомофондЪ» с так называемыми «закрытыми базами», содержащими объявления о сдаче в аренду жилых помещений в Чите и Улан-Удэ.

Для обеспечения работы этих сайтов, а также сообществ в социальной сети «ВКонтакте» он привлекал системного администратора и операторов. Разумеется, эти люди даже не подозревали о том, что работают на мошенника.

Для упрощения работы в своем агентстве мужчина создал групповые чаты для общения и обмена информацией между участниками.

Кроме того, аферист обеспечивал свою команду бланками договоров на оказание услуг, бланками квитанций к приходному кассовому ордеру, бланками заявок на поиск жилого помещения, печатями, факсимиле его подписи для подписания договоров на оказание услуг.

Двум участницам банды, самым сообразительным, организатор отвел роль старших менеджеров. Они отчитывались о количестве заключенных с обманутыми клиентами договоров на оказание услуг, полученных доходах, возникающих проблемах с клиентами и способах их решений, хранили деньги, полученные от клиентов, а затем передавали их боссу и др.

Остальные пять человек были обычными менеджерами с менее сложными задачами: подбирали новых сотрудников своего лжеагентства, доводили до коллег преступную схему обмана клиентов и пр.

Методы «работы» постоянно совершенствовались. Так, один из менеджеров агентства осенью 2022 года внезапно переквалифицировался — стал выполнять роль собственника якобы сдаваемых в аренду жилых помещений в Чите и Улан-Удэ. Для этого лидер банды предоставил ему мобильные телефоны и сим-карты, которые с целью конспирации менеджер периодически менял, сообщая об этом своим коллегам.

Для правдоподобного исполнения роли собственников якобы сдающихся в аренду жилых помещений мужчина получал от коллег сведения о заключенных договорах, о клиентах, в том числе их номера телефонов, адреса якобы сдающихся в аренду жилых помещений. Мошенник общался с клиентами агентства, сообщая, что заинтересовавшие их жилые помещения действительно сдаются в аренду, а в дальнейшем, после оплаты услуг, говорил, что не может показать помещения.

Работали по одной схеме

Не гнушалась банда и обманом детей. Среди их жертв — трое несовершеннолетних.

В августе 2022 года два 17-летних приятеля решили начать взрослую жизнь — снять квартиру в Улан-Удэ, и, чтобы это вышло дешевле, друзья решили снять одно жилище на двоих. Подростки увидели объявление в интернете и позвонили по указанному в нем телефону.

На звонок ответила одна из участниц банды. Женщина обнадежила парней — дескать, объявление реальное, квартира действительно сдается. Однако, чтобы получить номер собственника жилья, им надо прийти в офис, заключить договор и оплатить услуги агентства.

Вскоре приятели пришли в офис, где их встретила менеджер. Парни заключили договор, оплатили 2000 рублей. При этом мошенница с целью обмана молодых клиентов созвонилась в их присутствии с якобы собственником указанной квартиры, который пообещал, что обязательно встретится с новоиспеченным арендатором и сдаст ему жилье.

Далее молодые люди вышли из офиса и позвонили «собственнику». Однако «хозяин» квартиры сообщил, что якобы принадлежащее ему жилое помещение уже сдано в аренду другим людям.

Всего ловкачам удалось обмануть 51 человека. Все сделки совершались аналогичным образом. Ущерб каждому потерпевшему составил от 1000 до 2500 рублей. Общая сумма - 105 000 рублей.

Отметим, банда вернула деньги всем потерпевшим.

Прокуратура Октябрьского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении лжериелторов, обвиняемых в мошенничестве.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ приговорил лидера банды к восьми годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет со штрафом в размере 500 000 рублей. Все остальные члены банды также получили условные сроки — от двух до шести лет.

Сотовые телефоны и компьютерная техника, принадлежащие подсудимым и используемые ими при совершении преступлений, конфискованы в доход государства.

Что касается «менеджера», игравшего роль собственника, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его осудили на пять лет условно. Таким образом, все получили по заслугам.





Фото: Номер один