Происшествия 18.06.2025 в 08:30

Сухая гроза добавила пожаров в лесах Бурятии

В республике пытаются потушить 22 лесных возгорания
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Текст: Елена Кокорина
Сухая гроза добавила пожаров в лесах Бурятии

По оперативным данным, утром 18 июня в Бурятии действуют 22 лесных пожара, расположенных в Баргузинском, Баунтовском и Еравнинском районах. За прошедшие сутки в республике обнаружен еще один лесной пожар в Баунтовском районе, возникший из-за сухой грозы.

Общая площадь лесных возгораний составляет около 35 тысяч гектаров.

- За сутки ликвидировано четыре возгорания в Баунтовском и Баргузинском районах, на общей площади 2 248 га. Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 482 человека. Задействовано 49 единиц техники, - прокомментировали в РАЛХ.

На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС.

Фото: РАЛХ

 

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