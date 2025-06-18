Происшествия 18.06.2025 в 08:30
Сухая гроза добавила пожаров в лесах Бурятии
В республике пытаются потушить 22 лесных возгорания
Текст: Елена Кокорина
По оперативным данным, утром 18 июня в Бурятии действуют 22 лесных пожара, расположенных в Баргузинском, Баунтовском и Еравнинском районах. За прошедшие сутки в республике обнаружен еще один лесной пожар в Баунтовском районе, возникший из-за сухой грозы.
Общая площадь лесных возгораний составляет около 35 тысяч гектаров.
- За сутки ликвидировано четыре возгорания в Баунтовском и Баргузинском районах, на общей площади 2 248 га. Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 482 человека. Задействовано 49 единиц техники, - прокомментировали в РАЛХ.
На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС.
Фото: РАЛХ
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