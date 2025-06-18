Бортпроводники рейса Иркутск-Москва потушили пожар

В руках у пассажира самолета Иркутск — Москва «Уральских авиалиний» загорелся смартфон Realme, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

- 13 июня на рейсе № 106 Иркутск - Москва у пассажира произошло возгорание телефона Realme, из-за чего он бросил телефон на пол. Началось задымление салона, пассажиры принялись поливать телефон водой, - рассказали в авиакомпании.

Запах гари успел дойти до кабины пилотов - в салоне отключили вентиляцию, раздали салфетки и попросили всех наклонить голову вниз. Беременную девушку пересадили подальше от дыма, пассажирам помогли успокоиться.

Там уточнили, что бортпроводники надели специальные огнеупорные перчатки и разместили телефон в баке в туалетной комнате под наблюдением. В салоне было повреждено ковровое покрытие, добавили в «Уральских авиалиниях». Никто не пострадал. Паники удалось избежать и самолет благополучно приземлился в Домодедово.

Фото: loon.site