В Джидинском районе аромапалочка привела к ландшафтному пожару

В Джидинском районе потушили ландшафтный пожар. Причиной пожара стало проведение ритуального обряда.

- В Джидинском районе Бурятии ландшафтный пожар охватил 20 тыс. квадратов. Горел прошлогодний сухостой на землях сельхозназначения. Огонь потушили 28 человек и 10 единиц техники, - сообщили в МЧС Бурятии

Как установили дознаватели МЧС России, 45-летний мужчина проводил ритуальный обряд и оставил без присмотра тлеющее благовоние. Порывы ветра разнесли искры от аромапалочки по сухой траве. Гражданина оштрафовали.

В МЧС России напомнили, что на всей территории Бурятии действует особый противопожарный режим. Пользоваться открытым огнем запрещено.

Фото: МЧС Бурятии