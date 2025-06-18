17-летний водитель в Бурятии перевернул родительские Жигули

В Селенгинском районе Бурятии 17-летний подросток без прав совершил ДТП, перевернув автомобиль ВАЗ-2114. В аварии пострадал его 16-летний напарник, который сейчас находится в больнице.

ДТП произошло вечером 17 июня, в 2 км от села Озеро Гусиное.

- В 21.00 час юноша 2008 г.р. управляя автомобилем ВАЗ-2114, не имеющий водительского удостоверения, двигаясь со стороны г. Гусиноозерск, предварительно не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП был госпитализирован его несовершеннолетний пассажир 2009 г.р., - рассказали в ГИБДД республики.

За минувшие сутки на территории республики было пресечено 323 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления 25 нетрезвых водителей.

На дорогах Бурятии зарегистрировано 23 аварии с механическими повреждениями ТС и одно ДТП с пострадавшими.

Фото: Номер один