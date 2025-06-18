Происшествия 18.06.2025 в 14:23

Улан-удэнцам вернули деньги за ошибочно начисленные платежи по электроэнергии

Причина была неправильно установленном общедомовом приборе учета
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнцам вернули деньги за ошибочно начисленные платежи по электроэнергии

Улан-удэнцам вернули деньги за ошибочно начисленные платежи по электроэнергии. Причина была неправильно установленном общедомовом приборе учета.

Жители многоквартирного дома по ул. Хрустальная, д. 7 пожаловались на неверные начисления платы за электроэнергию, использованной на общедомовые нужды, - сообщили в комитете муниципального контроля администрации Улан-Удэ.

Сотрудники комитета провели внеплановую документарную проверку в отношении АО «Читаэнергосбыт». Проверка показала, что общедомовой прибор учета установлен с нарушениями процедуры допуска в эксплуатацию. Это значит, что показания были неверными.

По результатам проверки было вынесено предписание устранить нарушение и произвести перерасчет платы в сумме 66749,54 руб.

- Если у вас возникли аналогичные проблемы, обращайтесь в комитет муниципального контроля Улан-Удэ одним из способов: через сайт «Активный горожанин» (https://ag.u-ude.ru/), через электронную приемную (https://ulan-ude-eg.ru/kak-obratitsya/lk/), лично по ул. Бабушкина, 25, каб. 214,- добавили в администрации города.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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