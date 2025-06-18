В Муйском районе по-прежнему ограничен проезд на дороге

К восстановительным работам на участке км 272+397 дороги Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо планируется приступить после спада потока воды в реке Ковокта. На месте круглосуточно дежурит дорожная бригада, отслеживая ситуацию.

- Люди и техника находятся на участке, поэтому, как только вода спадет мы незамедлительно приступим к работам по восстановлению проезда, - отметил Александр Прокофьев, руководитель ГБУ «Дороги Бурятии».

Напомним, 15 июня из-за обильных осадков и таяния снега в горах произошел выход реки Ковокта из русла. В результате размыло объездную дорогу. В настоящее время проезда нет.

Фото: скриншот видео, ГБУ «Дороги Бурятии»