Происшествия 18.06.2025 в 17:03

В Муйском районе по-прежнему ограничен проезд на дороге

Дорожники ждут спада потока воды в реке Ковокта
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Муйском районе по-прежнему ограничен проезд на дороге

К восстановительным работам на участке км 272+397 дороги Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо планируется приступить после спада потока воды в реке Ковокта. На месте круглосуточно дежурит дорожная бригада, отслеживая ситуацию.

- Люди и техника находятся на участке, поэтому, как только вода спадет мы незамедлительно приступим к работам по восстановлению проезда, - отметил Александр Прокофьев, руководитель ГБУ «Дороги Бурятии».

Напомним, 15 июня из-за обильных осадков и таяния снега в горах произошел выход реки Ковокта из русла. В результате размыло объездную дорогу. В настоящее время проезда нет.

 

Фото: скриншот видео, ГБУ «Дороги Бурятии»

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