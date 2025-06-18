Происшествия 18.06.2025 в 17:03
В Муйском районе по-прежнему ограничен проезд на дороге
Дорожники ждут спада потока воды в реке Ковокта
К восстановительным работам на участке км 272+397 дороги Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо планируется приступить после спада потока воды в реке Ковокта. На месте круглосуточно дежурит дорожная бригада, отслеживая ситуацию.
- Люди и техника находятся на участке, поэтому, как только вода спадет мы незамедлительно приступим к работам по восстановлению проезда, - отметил Александр Прокофьев, руководитель ГБУ «Дороги Бурятии».
Напомним, 15 июня из-за обильных осадков и таяния снега в горах произошел выход реки Ковокта из русла. В результате размыло объездную дорогу. В настоящее время проезда нет.
Фото: скриншот видео, ГБУ «Дороги Бурятии»