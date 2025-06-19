Происшествия 19.06.2025 в 08:59

Сотни человек пытаются потушить лесные пожары в Бурятии

В республике зарегистрировано свыше 20 возгораний
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Текст: Елена Кокорина
Сотни человек пытаются потушить лесные пожары в Бурятии

По оперативным данным, утром 19 июня на территории Бурятии действует 21 лесной пожар в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском и Селенгинском районах. Их общая площадь составляет около 35 тысяч гектаров.

- За прошедшие сутки в республике обнаружено пять возгораний в Баунтовском, Заиграевском, Кижингинском, Кяхтинском и Селенгинском районах. Причина возникновения пожара в Баунтовксом и Заиграевском районах – неосторожное обращение с огнём. В остальных районах очаги спровоцированы сухими грозами. За сутки ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади 569 га. Угрозы населённым пунктам нет, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работают 434 человека. Среди них специалисты из Иркутска, Тюменской области и привлечённые граждане. Задействована 51 единица техники.

Фото: РАЛХ

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