Происшествия 19.06.2025 в 09:29

Улан-удэнцу вышло боком театрализованное действо после жестокого убийства

Мужчина задушил сожительницу и пытался свалить вину на другого
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнцу вышло боком театрализованное действо после жестокого убийства

В Октябрьском районе Улан-Удэ вынесен приговор мужчине, признанному виновным в убийстве сожительницы. Избавившись от улик после жестокого убийства, осужденный пытался свалить смерть женщины на неизвестных.

- Следствием и судом установлено, что 11 апреля 2025 года в вечернее время мужчина в квартире одного из домов в 111-м микрорайоне города Улан-Удэ в ходе ссоры с сожительницей схватил складной нож, нанес удар клинком женщине в спину, после чего накинул ей на шею веревку и задушил. Затем он выкинул нож с балкона, а окровавленную одежду с удавкой сложил в пакет и отнес к мусорным бакам. После сокрытия следов преступления мужчина позвонил в полицию и сообщил, что, якобы, по возвращении домой с работы обнаружил тело сожительницы с признаками насильственной смерти. Однако следствию удалось сразу изобличить злоумышленника, - рассказали в Следственном комитете республики.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: loon.site

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