Жители Улан-Удэ самостоятельно тушили загоревшийся автомобиль

Двое жителей Улан-Удэ пострадало вчера при тушении автомобиля. Мужчины пытались справиться с огнем самостоятельно и надышались дыма.

Сообщение о загорании машины в гараже на улице Дарвина поступило 18 июня вечером. Прибывшие огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение за 12 минут на 4 квадратах.

- Отравление продуктами горения получили двое мужчин, которые пытались самостоятельно потушить возгорание. От госпитализации они отказались. На месте работали 9 специалистов и 3 единицы техники МЧС России. Предварительная причина - неисправность узлов и механизмов транспортного средства, - прокомментировали в МЧС республики.

Чтобы избежать подобных происшествий в МЧС рекомендуют вовремя проходить техосмотр, доверять ремонт только специалистам. Также в машине необходимо иметь огнетушитель.

Фото: МЧС Республики Бурятия