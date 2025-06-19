В Бурятии подросток на мотоцикле врезался в иномарку

Вчера днем в Тункинском районе Бурятии подросток на мотоцикле попал в ДТП. 17-летний юноша врезался в иномарку, в результате чего был доставлен в больницу.

- Около 13 часов подросток 2008 г.р. без прав управляя мотоциклом Рейсер RC200СК, на 25 км а/д Зактуй-Аршан столкнулся при обгоне с поворачивающим налево на перекрестке автомобилем ТОЙОТА ВИШ под управлением женщины 1991 г.р, - комментируют в ГИБДД республики.

В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован. Его 16-летний пассажир после осмотра врачей был отпущен домой.

Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 348 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления 22 нетрезвых водителя.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 29 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.

Фото: Номер один