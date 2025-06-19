Уголовник из Забайкалья зверски избил жителя Улан-Удэ

В Улан-Удэ полицейские задержали жителя Забайкальского края, подозреваемого в зверском избиении жителя Улан-Удэ. Об избиении горожанина правоохранителям сообщили врачи, которые оказывали помощь потерпевшему.

- В дежурную часть отдела полиции из медучреждения поступила информация об оказании помощи 53-летнему нетрезвому мужчине с открытой черепно-мозговой травмой, отеком головного мозга тяжелой степени и различными травмами. Оперативники установили, что у потерпевшего возник конфликт с ранее незнакомым мужчиной, на фоне чего злоумышленник схватил нож и нанес ему ножевые ранения. Причиненные потерпевшему телесные повреждения расцениваются как тяжкий вред здоровью, - рассказали в полиции республики.

Полицейскими по подозрению в совершении указанного преступления задержан 52-летний ранее судимый житель Забайкальского края. Он уже дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: полиция РБ