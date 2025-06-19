Происшествия 19.06.2025 в 14:41

Экс-глава поселка получил срок за убийство двух подростков в Забайкалье

Чиновник более десяти лет скрывался в Бурятии
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Текст: Иван Иванов
Экс-глава поселка получил срок за убийство двух подростков в Забайкалье

Экс-глава поселка получил срок за убийство двух подростков в Забайкалье. Чиновник более десяти лет скрывался в Бурятии.

Забайкальский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 57-летнего жителя краевого центра, обвиняемого по п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц).

- Суд установил, что в апреле 2006 года подсудимый, проживавший в тот момент в поселке при станции Хада-Булак Оловяннинского района, вместе со своим знакомым вступил в сговор с местным скупщиком металлолома, который стал подозревать двух 17-летних подростков в обмане при сдаче металла. Поймав несовершеннолетних, они совместно избили их, нанеся руками и ногами повреждения внутренних органов и черепно-мозговые травмы, от которых последние скончались, - сообщает прокуратура Забайкальского края.

Преступление было раскрыто в 2014 году, после чего двое фигурантов осуждены к 16 и 18 годам лишения свободы. Третий участник преступления скрылся от правоохранительных органов, пока его личность не была установлена в январе 2025 года, после чего он был задержан. Прятался преступник в Бурятии, перебиваясь случайными заработками.

В ходе следствия и в суде подсудимый отрицал свою причастность к происшедшему, надеясь уйти от ответственности. Тем не менее, сторона обвинения представила суду убедительные доказательства его соучастия в двойном убийстве.

Согласившись с мнением прокуратуры, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет в исправительной колонии строгого режима.

 

Фото: unsplash.com

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