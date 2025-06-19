На Левом берегу в Улан-Удэ горел дом и баня

В Улан-Удэ огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на Левом берегу. Там горели дом и баня.

- Возгорание в частном секторе произошло в переулке Грачевского. Существовала угроза распространения огня на соседний дом. В настоящее время открытое горение бани и дома ликвидировано на 38 квадратах. На тушение привлекались 19 человек и шесть единиц техники. Пострадавших нет, - рассказали в МЧС республики.

На месте работает дознаватель МЧС России. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.

Фото: МЧС РБ