Происшествия 19.06.2025 в 14:57
Американцы выдали России иркутянина
Он насмерть сбил пешехода в 2017 году и убежал за границу
Текст: Иван Иванов
В Россию из США депортировали иркутянина, который сбежал за границу в 2017 году после того, как сбил насмерть пешехода.
Его задержали в аэропорту «Домодедово», сразу после прилета из США, - сообщается на сайте МВД РФ.
Задержанный иркутянин обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Уголовное дело завели ещё в 2017 году, но подозреваемый уехал из России и был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Благодаря поддержке полицейских из США, которые нашли беглеца, он был задержан, посажен на самолет до Москвы и передан российским коллегам.
Фото: Unsplash