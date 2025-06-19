Американцы выдали России иркутянина

В Россию из США депортировали иркутянина, который сбежал за границу в 2017 году после того, как сбил насмерть пешехода.

Его задержали в аэропорту «Домодедово», сразу после прилета из США, - сообщается на сайте МВД РФ.

Задержанный иркутянин обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Уголовное дело завели ещё в 2017 году, но подозреваемый уехал из России и был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Благодаря поддержке полицейских из США, которые нашли беглеца, он был задержан, посажен на самолет до Москвы и передан российским коллегам.





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