Происшествия 19.06.2025 в 16:48

Житель Бурятии без прав врезался в грузовик и попутно покалечил пешехода

Мужчина-пешеход в результате наезда получил тяжелые травмы

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Текст: Лариса Ситник
Житель Бурятии без прав врезался в грузовик и попутно покалечил пешехода

Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении улан-удэнца, нарушившего правила дорожного движения. Мужчина «не заметил» грузовик и врезался в него, попутно наехав на пешехода.

32-летний житель Баргузинского района приехал по делам в Улан-Удэ. В город мужчина прибыл на своем легковом автомобиле, несмотря на то, что осенью 2022 года суд лишил его прав управления «за невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Мужчина ехал по ул. Тобольская в направлении пр. Строителей со скоростью около 40 км/час. Перед его автомобилем, по правой полосе, передвигался грузовик. Водитель фургона решил повернуть налево. Как и положено, он включил указатель левого поворота для того, чтобы выехать на полосу встречного движения, а затем свернуть на прилегающую территорию, во двор.

Водитель легковушки включенные указатель поворота не заметил и не сообразил, почему вдруг впереди идущее авто сбавило скорость. Мужчина, не подозревая, что другой водитель собирается выполнять маневр, решил выехать на полосу встречного движения и обогнать грузовик. В это же время водитель фургона начал выполнять поворот налево.

В результате невнимательности водителя легковой автомобиль врезался в грузовик, от удара отлетел в сторону и сбил идущего по обочине пешехода. Мужчина, попавший под колеса авто, получил серьезные травмы — множественные переломы, которые медики оценили как причинившие тяжкий вред здоровью.

Искалеченный пешеход подал в суд на сбившего его водителя. Потерпевший хотел взыскать с него миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако суд счел, что будет достаточно 600 тысяч рублей.

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала обвинение в отношении жителя Баргузинского района.

С учетом позиции государственного обвинителя Октябрьский районный суд приговорил мужчину к принудительным работам на срок три года два месяца. Отбывать их он будет в исправительном центре. Вынося вердикт, судья учел смягчающие обстоятельства – наличие у виновного на иждивении двух несовершеннолетних детей и участие в спецоперации.


Фото: "Номер один"

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