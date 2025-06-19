Житель Улан-Удэ схлопотал «строгач» за разборки в стиле 90-х

В Улан-Удэ Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении 32-летнего жителя села Сужа. Мужчина стал активным участником «разборок» с одним своим знакомым, которого не только избил, но и отобрал у него телефон и перевел деньги на свой счет. На счету уроженца Окинского района уже была не одна судимость.

Дело было в новогодние праздники 2025 года. Вечером пятого января Цырен находился в гостях у своего знакомого Аюра в поселке Исток. Мужчины выпили и легли спать. Поздним вечером Цырену позвонил Сергей — еще один его знакомый, земляк. Сергей попросил Цырена поехать с ним на «разборки» с мужчиной по имени Бато.

Сергей сказал, что Бато унизил его по телефону, выразился в его адрес нецензурной бранью. Сергей оскорбился этим до глубины души и не мог забыть обиду.

Узнав, что Цырен находится у своего друга, оскорбленный сказал взять на разборки и Аюра. Сергей пообещал, что заедет за ними на машине. Через 30-40 минут он действительно приехал за ними на автомобиле «Тойота Камри». За рулем был их общий знакомый. Кроме них в салоне находился еще один знакомый, по имени Батор.

Мужчины направились в сотые квартала. По дороге Сергей рассказал, что днем ему звонил его бывший коллега Бато, который оскорбил его по телефону.

Они приехали к многоэтажному дому, поднялись вчетвером на второй этаж. Водитель остался в машине. Сергей постучался в дверь квартиры, ее открыл Бато. С бутылкой водки гости прошли в квартиру, в комнату. Бато рассчитывал на дружеские посиделки, однако хозяин вместо приглашения выпить получил удар по лицу.

Сергей начал предъявлять ему претензии, почему тот оскорблял его по телефону. Затем он нанес Бато несколько ударов кулаком по лицу. В это время вся компания находилась в комнате, мужчины по очереди били Бато.

Цырен заприметил сотовый телефон под подушкой на диване. Телефон принадлежал Бато.Он взял телефон, но он был заблокирован. Тогда Цырен стал требовать пароль у Бато, но Бато отказывался его называть. За отказ Цырен ударил несколько раз Бато кулаком по лицу. Мужчина испугался и назвал пароль от телефона, а потом и от личного кабинета онлайн-банка. Цырен все имевшиеся деньги на счету Бато — чуть более 6000 рублей перевел себе.

Из этих денег он сразу же перевел водителю 2000 рублей за бензин. После чего они все ушли. Телефон Бато Цырен прихватил с собой. Перед уходом пьяная компания посоветовала Бато не обращаться в милицию, иначе будет еще хуже. Избитый хозяин квартиры пошел к соседям, те вызвали участкового. Нанесенный ущерб мужчина оценил в 20600 рублей.

В итоге Цырен в очередной раз попал под суд. Ранее жителя Иволгинского района судили за разбой, незаконное лишение свободы, наркотики. В январе 2022 года мужчина освободился по отбытии наказания, однако уже в марте 2023 снова попал под суд за угрозу убийством, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества и кражу.

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала обвинение в отношении жителя Иволгинского района.

С учетом позиции государственного обвинителя Октябрьский районный суд приговорил мужчину к 2 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.





Фото: "Номер один"