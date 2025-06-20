Происшествия 20.06.2025 в 09:37

Пьяный дед в Бурятии открыл стрельбу по надоевшим ему мотобайкерам

Стрелок объявился в соседнем Гусиноозерске
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Пьяный дед в Бурятии открыл стрельбу по надоевшим ему мотобайкерам

В соседнем Гусиноозерске вчера вечером пожилой и подвыпивший мужчина открыл стрельбу по мотоциклистам, которые, по его словам, мешали спать. Сообщение об этом появилось в местном телеграмм-канале.

Местные жители не на шутку были обеспокоены данным происшествием, так как пальба из оружия происходила недалеко от детской площадки.

Сотрудники Росгвардии оперативно среагировали и задержали 68-летнего мужчину, который решил лишь попугать последних выстрелами в воздух из травматического оружия.

Пистолет у него забрали, как и охотничье ружье, которое было обнаружено в ходе обыска. Оружие хранилось в квартире в специально оборудованном сейфе на законных основаниях.

- По результатам инцидента пострадавших и повреждения имущества нет. В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, по результатам которой действиям гражданина будет дана правовая оценка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в Росгвардии республики.

Фото: ТГ-канал "Весь Гусиноозерск"

Теги
стрельба

Все новости

В Муйском районе восстановили проезд на автодороге Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо
20.06.2025 в 10:42
В Бурятии потушили девять лесных пожаров
20.06.2025 в 10:26
В России внедряют систему «Мигрант ID» партии «Новые люди»: что изменится в Бурятии
20.06.2025 в 10:00
Пьяный дед в Бурятии открыл стрельбу по надоевшим ему мотобайкерам
20.06.2025 в 09:37
Бухгалтер в Бурятии перевела мошенникам деньги своей организации
20.06.2025 в 09:08
Наказание за невыполнения служебного задания
20.06.2025 в 09:00
У Бурятии есть шанс пережить жилищный кризис
20.06.2025 в 07:00
«Омулевые» планы не оправдались
20.06.2025 в 06:00
В Монголии каждый пятый гражданин будет пожилым через 25 лет
19.06.2025 в 18:07
В Улан-Удэ наказали работников Авиазавода за смерть коллеги
19.06.2025 в 17:54
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
В Бурятии потушили девять лесных пожаров
Их площадь составляла свыше 5 тысяч гектаров
20.06.2025 в 10:26
Житель Улан-Удэ схлопотал «строгач» за разборки в стиле 90-х

Ранее судимый мужчина обиделся на знакомого за оскорбления по телефону

19.06.2025 в 17:02
Житель Бурятии без прав врезался в грузовик и попутно покалечил пешехода

Мужчина-пешеход в результате наезда получил тяжелые травмы

19.06.2025 в 16:48
Американцы выдали России иркутянина
Он насмерть сбил пешехода в 2017 году и убежал за границу
19.06.2025 в 14:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru