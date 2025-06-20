Пьяный дед в Бурятии открыл стрельбу по надоевшим ему мотобайкерам

В соседнем Гусиноозерске вчера вечером пожилой и подвыпивший мужчина открыл стрельбу по мотоциклистам, которые, по его словам, мешали спать. Сообщение об этом появилось в местном телеграмм-канале.

Местные жители не на шутку были обеспокоены данным происшествием, так как пальба из оружия происходила недалеко от детской площадки.

Сотрудники Росгвардии оперативно среагировали и задержали 68-летнего мужчину, который решил лишь попугать последних выстрелами в воздух из травматического оружия.

Пистолет у него забрали, как и охотничье ружье, которое было обнаружено в ходе обыска. Оружие хранилось в квартире в специально оборудованном сейфе на законных основаниях.

- По результатам инцидента пострадавших и повреждения имущества нет. В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, по результатам которой действиям гражданина будет дана правовая оценка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в Росгвардии республики.

Фото: ТГ-канал "Весь Гусиноозерск"